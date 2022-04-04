Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно

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Сбер запустил новый тариф на онлайн-кассы Эвотор «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается. Чтобы воспользоваться тарифом, предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание, бесплатный тариф сохранится на каждый месяц, в котором безналичный оборот превышает 80 тыс. руб.

В рамках тарифа «Без затрат» банк возьмет на себя сопровождение и техническое обслуживание онлайн-кассы и поможет обучить кассира по приему безналичной оплаты. Важно, что комиссия за платежи по эквайрингу в Сбере пересчитывается каждый месяц: если обороты растут, она автоматически снижается – для этого не нужно обращаться в банк.

«Чтобы поддержать малый бизнес, мы подготовили тариф с обслуживанием онлайн-кассы от банка за 0 рублей, – рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Так что сегодня предприниматели могут экономить не только на расчётно-кассовом обслуживании, но и на оснащении своих торговых точек кассами, направив высвободившиеся средства на развитие бизнеса. При этом мы предоставляем базовый сервис даже с бесплатной кассой и берём на себя обучение, настройку и восстановление работоспособности устройства».

«Сейчас малому бизнесу нужны гибкие, многофункциональные и экономичные устройства, – отметил операционный директор ИТ-компании «Эвотор» Юрий Юрьев. – Смарт-терминал Эвотор 5i – компактный и легкий, при этом оснащен встроенным модулем эквайринга и камерой, которой можно отсканировать штрих-код и код маркировки. Эта модель подходит для курьерской доставки, пассажирских перевозок и сотрудников на выезде. В стационарной торговле она может сэкономить место на прилавке, кассиру не нужен будет банковский терминал или сканер штрих-кодов. А благодаря магазину приложений «Эвотор.Маркет» предприниматели могут настроить смарт-терминал под индивидуальные потребности бизнеса».

Смарт-терминал Эвотор 5i представляют собой онлайн-кассу и эквайринг в одном устройстве и принимают все виды оплаты по № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», обеспечивая безопасность расчетов и соблюдение законодательства.