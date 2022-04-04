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НОВОСТИ

Девять сотрудников ИК-1 Ярославля получили реальные сроки по делу об избиении заключенного

16:00 04.04.2022

Заволжский районный суд Ярославля приговорил девятерых бывших сотрудников местной исправительной колонии № 1 на сроки от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима по делу об избиении бывшего заключенного Абубакара Цагалаева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал виновными Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Они получили сроки от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

«Новая газета» 23 февраля 2021 года опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда «Общественный вердикт» (признан в РФ НКО-иноагентом) с фиксацией избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных — гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй — Абубакар Цагалаев. Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.

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