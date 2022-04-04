Девять сотрудников ИК-1 Ярославля получили реальные сроки по делу об избиении заключенного
16:00 04.04.2022
Заволжский районный суд Ярославля приговорил девятерых бывших сотрудников местной исправительной колонии № 1 на сроки от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима по делу об избиении бывшего заключенного Абубакара Цагалаева. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд признал виновными Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Они получили сроки от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.
«Новая газета» 23 февраля 2021 года опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда «Общественный вердикт» (признан в РФ НКО-иноагентом) с фиксацией избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии в 2016 году. Один из заключенных — гражданин Грузии Важа Бочоришвили, второй — Абубакар Цагалаев. Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации видеозаписей.
НОВОСТИ
- 16:32 04.04.2022
- Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать переговоры с Россией
- 16:17 04.04.2022
- Литва понизила уровень дипотношений с Россией
- 15:38 04.04.2022
- Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно
- 15:32 04.04.2022
- Присутствие НАТО в странах Балтии увеличено в 2 раза, в Польше в 10 раз — Минобороны Литвы
- 15:12 04.04.2022
- В Приморье задержан экс-кандидат в губернаторы Ищенко
- 15:00 04.04.2022
- Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
- 14:32 04.04.2022
- ВСУ впервые с 24 февраля не обстреляли ночью ДНР из «Градов» — Басурин
- 14:12 04.04.2022
- РФ рассматривает ситуацию в Буче как провокацию и угрозу мировой безопасности — Лавров
- 14:00 04.04.2022
- На нефтебазе в Белгороде начались восстановительные работы
- 13:32 04.04.2022
- Кремль не комментирует, как фейки о Буче отразятся на переговорах РФ и Украины — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать