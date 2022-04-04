Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать переговоры с Россией
16:32 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией. Об этом в понедельник заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Буча.
Отвечая на вопрос журналиста британской вещательной корпорации Би-би-си о том, возможно ли мирное соглашение между Киевом и Москвой, Зеленский ответил утвердительно. «Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — сказал он.
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