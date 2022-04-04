Литва понизила уровень дипотношений с Россией
16:17 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол России в Вильнюсе должен будет покинуть Литву, посол Литвы в РФ отзывается из Москвы. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву», — заявил он. По словам главы МИД, посол Литвы в Москве «в ближайшее время вернется в Литву».
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