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НОВОСТИ

Россия будет создавать качественно новое вооружение - Борисов

17:00 04.04.2022 Источник: Интерфакс

Целью новой российской госпрограммы вооружения станет создание нетрадиционных видов оружия, в том числе кинетического, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Под современным кинетическим оружием обычно понимают оружие с высокой поражающей способностью твердых элементов. Один из наиболее известных российских проектов в этой области - "Рельсотрон".

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