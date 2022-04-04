Латвия понижает уровень дипломатических отношений с РФ — МИД Латвии
17:12 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Латвии приняли решение о понижения уровня дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник сообщил глава дипломатического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией», — написал он в понедельник в своем «Твиттере», уточнив, что данное решение связано с проводимой РФ военной спецоперацией на Украине и что о конкретных решениях власти Латвии сообщат «после завершения внутренних процедур».
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