Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отменит с 9 апреля введенные из-за пандемии ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России».

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал Мишустин, отметив, что соответствующий документ подписан в понедельник. По словам премьера, уровень заболеваемости ковидом идет на спад, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

«Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сообщил Мишустин, напомнив, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза, Катар, Мексику и другие.

Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.