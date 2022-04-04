Кабмин упрощает ввоз иностранных лекарств в Россию

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ работает над тем, чтобы упростить ввоз иностранных лекарств в страну и процедуру их регистрации. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами думской фракции «Единая Россия» в преддверии отчета кабмина в Госдуме.

Говоря о лекарствах, он заметил, что это «очень важный вопрос и тема, которая, действительно, волнует, наверное, всех людей». «Уже был принят целый ряд решений по этому направлению, в том числе при активном сотрудничестве с вашей фракцией. Мы поменяли правила государственных закупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», — сказал глава кабмина.

Помимо этого, продолжил он, правительство «упрощает правила ввоза импортных препаратов в Россию». «Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке», — сказал Мишустин.