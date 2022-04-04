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В Пентагоне заявили, что не могут независимо подтвердить сообщения о событиях в Буче

18:41 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель американского министерства обороны заявил в понедельник журналистам, что Пентагон не может независимо подтвердить сообщения о произошедшем в украинском населенном пункте Буча, однако не имеет причин отвергать утверждения, сделанные украинской стороной.

«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы», — приводит его слова на своей странице в «Твиттере» журналистка газеты «Старз энд страйпс» Кейтлин Дорнбос. При этом, как подчеркнул чиновник, Пентагон «не имеет каких-либо причин отвергать утверждения украинской стороны».

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче.

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