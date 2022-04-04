Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы — Bloomberg
19:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на майские поставки нефти для клиентов во всех регионах. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.
По его данным, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. В частности, цена на сорт Arab Light для Азии увеличится примерно на 4,4 доллара по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки.
Кроме того, премия к сорту Arab Light на американском рынке составит в мае 5,65 доллара за баррель, что является рекордным показателем.
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии как минимум на 2,7 доллара за баррель, а для США — на 2,2 доллара за баррель.
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.
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