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Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы — Bloomberg

19:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на майские поставки нефти для клиентов во всех регионах. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг.

По его данным, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. В частности, цена на сорт Arab Light для Азии увеличится примерно на 4,4 доллара по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки.

Кроме того, премия к сорту Arab Light на американском рынке составит в мае 5,65 доллара за баррель, что является рекордным показателем.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии как минимум на 2,7 доллара за баррель, а для США — на 2,2 доллара за баррель.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации на Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.

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