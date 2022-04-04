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НОВОСТИ

МИД ФРГ решил выслать сотрудников посольства РФ

20:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД ФРГ в понедельник сообщил о решении выслать «значительное число» сотрудников посольства РФ в Берлине. Как пишет портал «Фокус-онлайн», речь идет о 40 сотрудниках диппредставительства.

«Федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными персонами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности общества», — говорится в сообщении пресс-службы МИД. В ведомстве отметили, что сообщили об этом в понедельник днем российскому послу.

«Мы еще больше ужесточим действующие санкции против России, решительно увеличим нашу поддержку украинских вооруженных сил, а также укрепим восточный фланг НАТО», — говорится в заявлении ведомства.

Газета «Бильд» ранее утверждала, что власти Германии намерены выслать из страны сотрудников российских дипломатических представительств, которые якобы могут работать на спецслужбы РФ. По информации источников издания, могут быть высланы до 100 человек. Ранее издание утверждало, что в Германии находятся более 2 тыс. лиц, якобы работающих на разведку РФ.

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