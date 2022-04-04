РФ сегодня представит журналистам материалы по ситуации в Буче в Нью-Йорке — Лавров

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке в понедельник проведет пресс-конференцию, на которой представит подробные материалы по ситуации в украинском городе Буча. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

«Мы все равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации», — сказал глава МИД РФ.