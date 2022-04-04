РФ сегодня представит журналистам материалы по ситуации в Буче в Нью-Йорке — Лавров
20:40 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке в понедельник проведет пресс-конференцию, на которой представит подробные материалы по ситуации в украинском городе Буча. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
«Мы все равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буча наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации», — сказал глава МИД РФ.
НОВОСТИ
- 20:00 04.04.2022
- МИД ФРГ решил выслать сотрудников посольства РФ
- 19:20 04.04.2022
- Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы — Bloomberg
- 18:41 04.04.2022
- В Пентагоне заявили, что не могут независимо подтвердить сообщения о событиях в Буче
- 18:38 04.04.2022
- Андрей Воробьев объявил о начале строительства четырех путепроводов возле станций МЦД
- 18:00 04.04.2022
- Кабмин упрощает ввоз иностранных лекарств в Россию
- 17:32 04.04.2022
- Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полеты в 52 страны
- 17:12 04.04.2022
- Латвия понижает уровень дипломатических отношений с РФ — МИД Латвии
- 17:00 04.04.2022
- Россия будет создавать качественно новое вооружение - Борисов
- 16:32 04.04.2022
- Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать переговоры с Россией
- 16:17 04.04.2022
- Литва понизила уровень дипотношений с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать