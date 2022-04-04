Резкий отказ от газа из РФ навредил бы ЕС больше, чем России — глава Минфина ФРГ
21:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от природного газа из РФ навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России. Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге.
«Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из РФ.
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