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НОВОСТИ

Резкий отказ от газа из РФ навредил бы ЕС больше, чем России — глава Минфина ФРГ

21:20 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что резкий отказ от природного газа из РФ навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России. Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге.

«Газ в краткосрочной перспективе незаменим, мы бы себе навредили больше», — сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Евросоюзу включать в пятый пакет санкций запрет на поставки газа и нефти из РФ.

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