Франция вышлет 35 российских дипломатов — АФП

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция вышлет из страны 35 российских дипломатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел республики.

Согласно его утверждениям, меры коснутся дипломатов, чья деятельность «противоречит интересам» Франции.