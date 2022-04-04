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Франция вышлет 35 российских дипломатов — АФП

22:00 04.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция вышлет из страны 35 российских дипломатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел республики.

Согласно его утверждениям, меры коснутся дипломатов, чья деятельность «противоречит интересам» Франции.

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