Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», — говорится в тексте указа, датированного 4 апреля. Документ размещен на сайте украинского президента.

В документе говорится, что главой этой делегации Зеленский назначил Давида Арахамию, главу фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте.