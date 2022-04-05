0
0
166
НОВОСТИ

В марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету - СМИ

08:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, речь идет о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) Управления перспективных исследований министерства обороны США. Источник Си-эн-эн указал, что испытания успешно прошли в середине марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 05.04.2022
Мораторий РФ на развертывание РСМД зависит от поставок НАТО оружия Киеву — дипломат
0
22
09:05 05.04.2022
Более 250 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе - Кадыров
0
65
09:00 05.04.2022
США запретят России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов - Reuters
0
72
08:10 05.04.2022
В ближайшее время Канада введет новые санкции в отношении РФ и Белоруссии
0
176
08:05 05.04.2022
Отказ Великобритании собрать СБ ООН по запросу РФ беспрецедентен - Небензя
0
201
22:40 04.04.2022
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности
0
686
22:00 04.04.2022
Франция вышлет 35 российских дипломатов — АФП
0
596
21:20 04.04.2022
Резкий отказ от газа из РФ навредил бы ЕС больше, чем России — глава Минфина ФРГ
0
623
20:40 04.04.2022
РФ сегодня представит журналистам материалы по ситуации в Буче в Нью-Йорке — Лавров
0
758
20:00 04.04.2022
МИД ФРГ решил выслать сотрудников посольства РФ
0
671

Возврат к списку