В марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в середине марта тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не допустить роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источник в Пентагоне.



По его данным, речь идет о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) Управления перспективных исследований министерства обороны США. Источник Си-эн-эн указал, что испытания успешно прошли в середине марта.



