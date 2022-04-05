Отказ Великобритании собрать СБ ООН по запросу РФ беспрецедентен - Небензя
08:05 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», — сказал он.
Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную РФ встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:20 05.04.2022
- Мораторий РФ на развертывание РСМД зависит от поставок НАТО оружия Киеву — дипломат
- 09:05 05.04.2022
- Более 250 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе - Кадыров
- 09:00 05.04.2022
- США запретят России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов - Reuters
- 08:10 05.04.2022
- В ближайшее время Канада введет новые санкции в отношении РФ и Белоруссии
- 08:00 05.04.2022
- В марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету - СМИ
- 22:40 04.04.2022
- Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ о гарантиях безопасности
- 22:00 04.04.2022
- Франция вышлет 35 российских дипломатов — АФП
- 21:20 04.04.2022
- Резкий отказ от газа из РФ навредил бы ЕС больше, чем России — глава Минфина ФРГ
- 20:40 04.04.2022
- РФ сегодня представит журналистам материалы по ситуации в Буче в Нью-Йорке — Лавров
- 20:00 04.04.2022
- МИД ФРГ решил выслать сотрудников посольства РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать