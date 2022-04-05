Отказ Великобритании собрать СБ ООН по запросу РФ беспрецедентен - Небензя

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Великобритании собрать встречу Совета Безопасности ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче стал беспрецедентным в практике Совбеза. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной провокации в Буче.



«То, что случилось вчера и сегодня, — это беспрецедентно, невероятно, невообразимо — то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», — сказал он.



Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную РФ встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», — сказал он.





