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США запретят России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов - Reuters

09:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США не будет разрешать осуществление каких-либо выплат в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских фининститутах. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Сегодня последний срок, когда Россия должна произвести очередную выплату по долгам", - приводятся в публикации слова представителя американского финансового ведомства. "Начиная с сегодняшнего дня Минфин США не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского правительства в финансовых институтах США", - уточнила представитель министерства.

Агентство также сообщило со ссылкой на источник, что Минфин США не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

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