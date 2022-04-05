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НОВОСТИ

Более 250 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе - Кадыров

09:05 05.04.2022 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Глава республики заявил, что украинские военные сделали «правильный и осознанный выбор». Он также подчеркнул, что Россия не воюет с мирным населением, и призвал ВСУ «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа».  Lenta.ru

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