Более 250 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе - Кадыров

09:05 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам в Мариуполе. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Глава республики заявил, что украинские военные сделали «правильный и осознанный выбор». Он также подчеркнул, что Россия не воюет с мирным населением, и призвал ВСУ «вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа». Lenta.ru