Доля «стелс-омикрона» в РФ выросла до 80%
10:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля подвида омикрон-штамма BA.2 или «стелс-омикрона» выросла в РФ до 80%. Второе место по распространению занимает сублиния BA.1, ее доля составляет около 12%, сообщила ТАСС руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта „омикрон“ — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА.1 — ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1 стабильно снижается в течение последнего месяца», — сказала она.
Черкашина также отметила, что роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний омикрон-штамма в РФ не наблюдается.
По ее словам, геновариант «дельта» представлен в РФ единичными образцами, в России его доля составляет менее 0,3-0,5%.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он выявлен во всех регионах РФ. В феврале 2022 года было обнаружено, что он подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.
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