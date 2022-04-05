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Россия на Украине прорывает осаду США - турецкое издание

10:05 05.04.2022 Источник: Газета.Ru

Турецкое издание Cumhuriyet выпустило материал, в котором называются причины российской специальной военной операции на Украине.

По мнению авторов статьи, это прорыв осады, которую организовали с запада и юга США через НАТО.

Cumhuriyet пишет о линии осады, которая начинается с Балтийского региона, идет через Восточную Европу в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ. В материале делается предположение, что при формировании определенных условий осадить Россию смогут и из Казахстана, а также других стран Центральной Азии.

В Cumhuriyet напомнили, что стратегия США в отношении Китая также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, протягивающуюся до Японии.

Авторы нашли связь этой стратегии с волнениями в Казахстане в январе 2022 года. Также турецкие аналитики указали, что в Пакистане недавно после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, отказавшемуся занять антироссийскую позицию.  Газета.Ru

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