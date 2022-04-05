Студенты вузов могут подать заявление на дистанционное обучение — Минобрнауки РФ
10:20 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студенты, обучающиеся в российских вузах, могут подать заявление на сохранение удаленного обучения, сообщает во вторник Минобрнауки на портале «Объясняем.рф».
«Студент может подать заявление о сохранении такого формата учебы в вуз. Учтя конкретные жизненные обстоятельства, в том числе удаленное местонахождение, администрация может пойти ему навстречу», — говорится в сообщении.
Для отечественных университетов очный формат является приоритетным, с 1 апреля «многие вузы вернулись на очное обучение, что вызвало вопросы у иностранцев и иногородних студентов».
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