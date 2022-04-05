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Студенты вузов могут подать заявление на дистанционное обучение — Минобрнауки РФ

10:20 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты, обучающиеся в российских вузах, могут подать заявление на сохранение удаленного обучения, сообщает во вторник Минобрнауки на портале «Объясняем.рф».

«Студент может подать заявление о сохранении такого формата учебы в вуз. Учтя конкретные жизненные обстоятельства, в том числе удаленное местонахождение, администрация может пойти ему навстречу», — говорится в сообщении.

Для отечественных университетов очный формат является приоритетным, с 1 апреля «многие вузы вернулись на очное обучение, что вызвало вопросы у иностранцев и иногородних студентов».

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