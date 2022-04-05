Сбер начинает выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга
10:12 05.04.2022
Сбер заключил соглашение с Минпромторгом России по программе льготного кредитования системообразующих предприятий. Лимит субсидий, выделенных Сбербанку, составляет около 12,3 млрд руб. Это позволит банку выдать льготные кредиты на сумму более 150 млрд руб. Клиенты Сбера уже начали получать финансирование по программе.
Финансирование системообразующих предприятий по программе Минпромторга России осуществляется в соответствии с постановлением правительства № 393 от 17 марта 2022 года. Оно предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. Получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных правительственной комиссией при Минпромторге России.
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