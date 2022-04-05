Польша готова исполнять роль одной из стран — гарантов безопасности Украины — МИД
11:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша готова взять на себя роль страны — гаранта безопасности на Украине. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.
«Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять эту роль», — заверил он. «Если такое решение будет принято, то мы не будем уклоняться», — добавил Яблоньский.
По его словам, Польша считает себя ответственной за безопасность в регионе.
Ранее член киевской делегации на российско-украинских переговорах Александр Чалый заявил, что Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые «по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой» Североатлантического договора.
В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.
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