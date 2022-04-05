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Гуманитарные коридоры работают только на освобожденных ДНР территориях — Пушилин

11:05 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных войсками Донецкой Народной Республики (ДНР) районах, в других населенных пунктах они пока остаются «на бумаге». Об этом во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных районах нашими подразделениями, и люди выходят абсолютно преимущественно в сторону тех ПВР-ов (пунктов временного размещения — прим. ТАСС), которые организованы Донецкой Народной Республикой достаточно уже давно. Выходят они с помощью опять же преимущественно наших военнослужащих, которые им помогают, оказывают здесь поддержку и непосредственно уже указывают, где сформированы колонны автобусные, куда их вывозят, какая им будет оказана помощь, вот это основа. Все остальные гуманитарные коридоры пока, увы, остаются только на бумаге», — сказал он.

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