В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком, пятеро погибли
11:32 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения железнодорожного поезда с грузовиком на юге Венгрии. Все погибшие находились в грузовике, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
По ее информации, грузовик, проигнорировав красный цвет светофора на железной дороге, въехал в состав. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. В правоохранительных органах также сообщили, что более 10 человек получили ранения.
Как отмечает венгерская национальная железнодорожная компания, в вагоне, который сошел с рельсов, находились 22 человека, из них двое серьезно пострадали, еще восемь получили незначительные травмы, отмечает Рейтер. Полиция и спасательная служба работают на месте происшествия.
НОВОСТИ
- 12:20 05.04.2022
- ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций около Очакова
- 12:05 05.04.2022
- Дания высылает 15 российских дипломатов — глава МИД
- 12:00 05.04.2022
- В России выявили 13 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 05.04.2022
- Украину, ментально превратившуюся в Третий рейх, постигнет та же судьба — Медведев
- 11:05 05.04.2022
- Гуманитарные коридоры работают только на освобожденных ДНР территориях — Пушилин
- 11:00 05.04.2022
- Польша готова исполнять роль одной из стран — гарантов безопасности Украины — МИД
- 10:32 05.04.2022
- Инфляция в Турции достигла значения в 61,1% за год
- 10:20 05.04.2022
- Студенты вузов могут подать заявление на дистанционное обучение — Минобрнауки РФ
- 10:12 05.04.2022
- Сбер начинает выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга
- 10:05 05.04.2022
- Россия на Украине прорывает осаду США - турецкое издание
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать