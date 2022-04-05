В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком, пятеро погибли

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере пять человек погибли в результате столкновения железнодорожного поезда с грузовиком на юге Венгрии. Все погибшие находились в грузовике, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По ее информации, грузовик, проигнорировав красный цвет светофора на железной дороге, въехал в состав. В результате столкновения поезд сошел с рельсов. В правоохранительных органах также сообщили, что более 10 человек получили ранения.

Как отмечает венгерская национальная железнодорожная компания, в вагоне, который сошел с рельсов, находились 22 человека, из них двое серьезно пострадали, еще восемь получили незначительные травмы, отмечает Рейтер. Полиция и спасательная служба работают на месте происшествия.