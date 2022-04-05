В России выявили 13 947 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 947, до 17 926 104, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 16 июня 2021 года, в относительном он составил 0,08%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 459, до 17 035 336. Днем ранее в штабе сообщили о 32 850 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 316, до 370 311. Днем ранее было выявлено 287 смертей.
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