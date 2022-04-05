В CAS зарегестированры 10 апелляций, поданных ОКР и спортивными федерациями РФ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций, поданных российскими федерациями и Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В списке фигурируют три апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке участия российских команд в международных турнирах под эгидой организаций. Сообщается, что РФС отозвал одну апелляцию, направленную против ФИФА и федераций футбола Польши, Швеции и Чехии. Остальные дела будут рассмотрены на этой неделе.

Также CAS зарегистрировал две апелляции ОКР на решения Европейских олимпийских комитетов об отстранении российских спортсменов от участия в зимних и летних Европейских юношеских фестивалей. Аналогичные апелляции на решения об отстранении российских спортсменов от соревнований были отправлены российскими федерациями конькобежного спорта, фигурного катания, биатлона, гребли, регби и спортивной гимнастики.