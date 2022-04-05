В CAS зарегестированры 10 апелляций, поданных ОКР и спортивными федерациями РФ
18:45 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В списке фигурируют три апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о приостановке участия российских команд в международных турнирах под эгидой организаций. Сообщается, что РФС отозвал одну апелляцию, направленную против ФИФА и федераций футбола Польши, Швеции и Чехии. Остальные дела будут рассмотрены на этой неделе.
Также CAS зарегистрировал две апелляции ОКР на решения Европейских олимпийских комитетов об отстранении российских спортсменов от участия в зимних и летних Европейских юношеских фестивалей. Аналогичные апелляции на решения об отстранении российских спортсменов от соревнований были отправлены российскими федерациями конькобежного спорта, фигурного катания, биатлона, гребли, регби и спортивной гимнастики.
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