Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%
18:47 05.04.2022
Сбербанк продолжает прием заявок по льготной ипотеке, при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления правительства РФ. Кроме того, Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%.
Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.
По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» сроком на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 млн руб., для остальных регионов – с 3 до 6 млн руб.
Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля (включительно) осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.
«Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной, – отметил Николай Васев, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик. – Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется – их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия».
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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