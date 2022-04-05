ЕС объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
19:05 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — отмечается в нем.
Москва даст соответствующий ответ на высылку Евросоюзом 19 сотрудников постпредства России при ЕС. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 20:00 05.04.2022
- Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией
- 19:40 05.04.2022
- Американские военные считают, что конфликт вокруг Украины может длится годами
- 18:47 05.04.2022
- Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%
- 18:45 05.04.2022
- В CAS зарегестированры 10 апелляций, поданных ОКР и спортивными федерациями РФ
- 17:40 05.04.2022
- Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии
- 17:12 05.04.2022
- Эстония высылает 14 сотрудников посольства РФ, закрывает консульские службы в Нарве, Тарту
- 17:00 05.04.2022
- Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка
- 16:32 05.04.2022
- Москва и Киев провели обмен 86 на 86 человек — Москалькова
- 16:12 05.04.2022
- В Крыму оценивают подпадающее под национализацию имущество украинцев в миллиарды рублей
- 16:00 05.04.2022
- Власти Израиля арестовали палестинского губернатора Иерусалима
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать