ЕС объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», — отмечается в нем.

Москва даст соответствующий ответ на высылку Евросоюзом 19 сотрудников постпредства России при ЕС. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.