Американские военные считают, что конфликт вокруг Украины может длится годами

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.

«На Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно», — заявил Милли, выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.