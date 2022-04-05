0
0
17
НОВОСТИ

Американские военные считают, что конфликт вокруг Украины может длится годами

19:40 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли утверждает, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще в течение нескольких лет.

«На Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно», — заявил Милли, выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 05.04.2022
Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией
0
21
19:05 05.04.2022
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
0
126
18:47 05.04.2022
Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%
0
152
18:45 05.04.2022
В CAS зарегестированры 10 апелляций, поданных ОКР и спортивными федерациями РФ
0
145
17:40 05.04.2022
Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии
0
253
17:12 05.04.2022
Эстония высылает 14 сотрудников посольства РФ, закрывает консульские службы в Нарве, Тарту
0
266
17:00 05.04.2022
Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка
0
313
16:32 05.04.2022
Москва и Киев провели обмен 86 на 86 человек — Москалькова
0
313
16:12 05.04.2022
В Крыму оценивают подпадающее под национализацию имущество украинцев в миллиарды рублей
0
336
16:00 05.04.2022
Власти Израиля арестовали палестинского губернатора Иерусалима
0
324

Возврат к списку