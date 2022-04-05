Американские военные считают, что конфликт вокруг Украины может длится годами
19:40 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На Украине будет еще много боевых действий на суше. Считаю, что речь пойдет об очень растянутом конфликте. Считаю, что он измеряется по меньшей мере годами. Не уверен насчет десятилетия, но по меньшей мере годами точно», — заявил Милли, выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.
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