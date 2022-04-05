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Благодаря проекту социальной газификации голубое топливо придет в дома 300 тысяч жителей Подмосковья

20:32 05.04.2022

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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Обсудили вопросы сотрудничества, в частности исполнение мероприятий по догазификации в регионе, текущую ситуацию с расчетами за газ потребителей Московской области, а также ход реализации программ развития газоснабжения и газификации в Подмосковье в 2021-2025 годах.

Подмосковье – один из лидеров по объему и темпам социальной газификации в России. Заключено уже более 23 тыс. договоров. Благодаря президентскому проекту, голубое топливо придет в более 2,8 тыс. населенных пунктов – это свыше 110 тыс. домов, где проживают около 300 тыс. человек.

Программа на 2021 год выполнена в полном объеме. Газ проведен в дома около 40 тыс. жителей. Все идет по плану и в этом году.

«Сотрудничество с командой «Газпрома» – залог того, что надежность энергетического комплекса Подмосковья будет только расти, а в домах жителей всегда будет тепло и комфортно. Мы уже приблизились к экватору президентской программы соцгазификации. В кратчайшие сроки нам удалось решить вопрос дефицита закрытых газораспределительный станций, были найдены технические решения, свободные мощности, – сказал губернатор. – Отдельно хочу отметить нашу работу с «Газпромом» по сокращению задолженности за газ. Все понимаем, как важна сегодня финансовая дисциплина, чтобы не допускать перебоев с энергией и лишних волнений для людей».

За счет «Газпрома» будет газифицировано более 300 населенных пунктов, 32 тыс. домовладений.

Уже 3 года Подмосковье перевыполняет план по сокращению задолженности теплоснабжающих предприятий перед «Газпромом». Это несмотря на то, что в 2021 году объем отгрузки газа увеличился более чем на 7 млрд руб.

«Московская область для нас – один из лидеров по числу абонентов – юридических лиц. Мы работаем с предприятиями электроэнергетики, агрохимии, машиностроения, металлургии, стройиндустрии, аграрно-промышленного комплекса, организациями коммунального комплекса. Только в 2021 году реализовали 15,2 млрд. кубометров газа всем потребителям региона. Это на 3% выше предыдущего периода, – подчеркнул Сергей Густов. – Сегодня с руководством области и бизнесом у нас выстроены конструктивные отношения, и благодаря эффективному сотрудничеству в реализации инфраструктурных проектов мы можем прогнозировать устойчивый рост газопотребления и в 2022 году за счет выполнения мероприятий по программе газификации».

Президентский проект завершится в конце года. Однако газификация в Подмосковье продолжится. По губернаторской программе до 2030 года голубым топливом обеспечат еще более 383 тыс. жителей. На эти цели уже предусмотрено финансирование в размере более 40 млрд руб. В том числе более 27 млрд – средства правительства Московской области и «Мособлгаза».

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