Португалия высылает 10 российских дипломатов
20:47 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По версии издания, внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «противоречит национальной безопасности» Португалии. Им будет дано «две недели на то, чтобы покинуть территорию» республики.
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