Португалия высылает 10 российских дипломатов

20:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Португалии решило объявить персонами нон грата десять сотрудников посольства России в Лиссабоне. Об этом сообщила во вторник португальская газета «Диариу де нотисиаш» со ссылкой на МИД республики.

По версии издания, внешнеполитическое ведомство сочло, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «противоречит национальной безопасности» Португалии. Им будет дано «две недели на то, чтобы покинуть территорию» республики.