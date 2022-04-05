Лавров: Мы не хотим повторения судьбы минских договорённостей

21:02 Источник: Интерфакс

Россия не допустит в переговорном процессе с Украиной повторения судьба минских договорённостей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, а российские вооружённые силы покинули Украину. А после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте, и очень большая вероятность существует того, что когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придётся начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - сказал Лавров во вторник журналистам.

"Ещё раз подчеркну: мы не хотим повторения минских договорённостей, повторения судьбы минских договорённостей и не можем допустить такого повторения", - заявил министр.