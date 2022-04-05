0
0
70
НОВОСТИ

Лавров: Мы не хотим повторения судьбы минских договорённостей

21:02 05.04.2022 Источник: Интерфакс

Россия не допустит в переговорном процессе с Украиной повторения судьба минских договорённостей, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, а российские вооружённые силы покинули Украину. А после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте, и очень большая вероятность существует того, что когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придётся начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим", - сказал Лавров во вторник журналистам.

"Ещё раз подчеркну: мы не хотим повторения минских договорённостей, повторения судьбы минских договорённостей и не можем допустить такого повторения", - заявил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:47 05.04.2022
Португалия высылает 10 российских дипломатов
0
113
20:32 05.04.2022
Благодаря проекту социальной газификации голубое топливо придет в дома 300 тысяч жителей Подмосковья
0
130
20:00 05.04.2022
Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией
0
192
19:40 05.04.2022
Американские военные считают, что конфликт вокруг Украины может длится годами
0
223
19:05 05.04.2022
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства РФ персонами нон-грата
0
217
18:47 05.04.2022
Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%
0
240
18:45 05.04.2022
В CAS зарегестированры 10 апелляций, поданных ОКР и спортивными федерациями РФ
0
234
17:40 05.04.2022
Небензя на заседании СБ ООН выразил протест в связи с действиями Британии
0
333
17:12 05.04.2022
Эстония высылает 14 сотрудников посольства РФ, закрывает консульские службы в Нарве, Тарту
0
340
17:00 05.04.2022
Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка
0
381

Возврат к списку