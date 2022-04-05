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НОВОСТИ

Евгений Киселев и Матвей Ганапольский попали в список иноагентов Минюста

21:40 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они включены Минюстом в новый перечень, публикуемый на сайте Минюста.

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