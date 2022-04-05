Евгений Киселев и Матвей Ганапольский попали в список иноагентов Минюста
21:40 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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