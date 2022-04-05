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Центр хранения сейсмической информации «Роснефти» собрал рекордный объем данных

22:07 05.04.2022

В Центре хранения сейсмической информации (ЦХСИ) «Роснефти» удалось собрать рекордный объем данных сейсморазведки - 4,7 петабайт. Это примерно в сто раз больше объема фонда Российской государственной библиотеки, содержащего около 50 млн экземпляров книг и занимающего площадь в 8,5 га. Собранная ЦХСИ информация - наибольший объем сейсмоданных, накопленных нефтегазовыми компаниями России.

Центр хранения сейсмической информации создан в 2008 году, он работает, используя информационную систему «КБД «Геобанк-Сейсморазведка», разработанную в институте «РН-КрасноярскНИПИнефть», входящем в научно-проектный блок «Роснефти». Аналогов этой системы нет в России и в мире. Ее особенность в том, что большая часть накопленных данных доступна пользователям в онлайн-режиме. При этом навигация по системе осуществляется как по интерактивной схеме недропользования, так и с помощью запросов к базе данных.

Сейсмическая информация, накопленная в ЦХСИ с 2009 года, позволяет уменьшить необходимость проведения дополнительных сейсмических исследований, что позволяет в среднем на 2% снизить затраты на геологоразведочные работы.

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