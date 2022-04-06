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США хотят, чтобы РФ пришлось выбрать между дефолтом и истощением валютных резервов — Псаки

09:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за счет санкций пытаются добиться такой ситуации, при которой РФ пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», — сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России. «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», — считает Псаки.

Пресс-секретарю Белого дома был также задан вопрос, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. «У меня нет оценки этого», — ответила Псаки. «Это зависит отчасти от того, какие решения они [российские власти] примут», — добавила она.

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