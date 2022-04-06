Суд арестовал бывшего кандидата в губернаторы Приморья Ищенко по делу о мошенничестве

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первомайский районный суд Владивостока заключил под стражу экс-кандидата в губернаторы Приморского края, учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко по делу о мошенничестве, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Уголовное дело по факту совершения преступления возбуждено в июне 2021 года, причастность фигуранта к совершению преступления установлена следственным органом в марте 2022 года, обвинение в совершении преступления предъявлено 5 апреля 2022 года. Первомайский районный суд Владивостока, с учетом позиции прокурора, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Ищенко обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке с декабря 2016 по июнь 2021 года. «Несмотря на то, что на счета компании поступили денежные средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками, строительство многоквартирного дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан. В связи с чем Андрею Ищенко предъявлено обвинение в хищении обманным путем денежных средств в размере более 105 млн рублей, составляющих разницу от объема привлеченных средств участников долевого строительства и фактически затраченных на проведение работ», — сообщает ведомство.

Андрей Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.