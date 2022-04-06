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НОВОСТИ

Состояние Трампа выросло на четверть за год - Forbes

10:20 06.04.2022 Источник: Газета.Ru

Состояние экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа увеличилось за год с $2,4 млрд до $3 млрд, пишет Forbes.

Чистый капитал Трампа вырос примерно на $600 млн с прошлого года. По данным издания, только предпринимательство в технологической сфере позволило политику увеличить личный капитал на $430 млн. В этой связи упоминается новое приложение Трампа для социальных сетей Truth Social.

Forbes основывал свою оценку на ожидаемой стоимости акций, которыми владеет Трамп, при условии, что сделка будет закрыта.

Во время его президентства предполагаемое личное состояние Трампа упало более чем на $700 млн.

Ранее Трамп заявил, что в 2024 году «вернет себе Белый дом».  Газета.Ru

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