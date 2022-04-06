В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников
09:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытку обстрелять позиции пограничников из минометов зафиксировали во вторник в Суджанском районе Курской области. Ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — написал он.
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