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В Курской области зафиксирована попытка обстрела позиций пограничников

09:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытку обстрелять позиции пограничников из минометов зафиксировали во вторник в Суджанском районе Курской области. Ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — написал он.

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