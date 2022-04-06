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НОВОСТИ

США должны отменить санкции против РФ для урегулирования кризиса на Украине — МИД КНР

11:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти должны продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <…> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — подчеркнул он на брифинге.

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