США должны отменить санкции против РФ для урегулирования кризиса на Украине — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти должны продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <…> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», — подчеркнул он на брифинге.