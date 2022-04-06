Инцидент с тараном ворот посольства РФ в Румынии можно назвать терактом — посол РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в среду заявил, что инцидент с тараном ворот российского диппредставительства в Бухаресте можно назвать «фактическим терактом».

«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».