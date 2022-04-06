Инцидент с тараном ворот посольства РФ в Румынии можно назвать терактом — посол РФ
12:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в среду заявил, что инцидент с тараном ворот российского диппредставительства в Бухаресте можно назвать «фактическим терактом».
«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
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