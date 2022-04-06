Персонами нон грата объявлены 12 сотрудников диппредставительств РФ — МИД Греции

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских диппредставительств, аккредитованных в республике. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении греческого МИД.

«Власти Греции объявили персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции», — отмечается в тексте.