0
0
93
НОВОСТИ

Персонами нон грата объявлены 12 сотрудников диппредставительств РФ — МИД Греции

12:05 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских диппредставительств, аккредитованных в республике. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении греческого МИД.

«Власти Греции объявили персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции», — отмечается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 06.04.2022
Все обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на реальные факты — МИД КНР
0
59
12:20 06.04.2022
Рано или поздно может потребоваться запрет на российские нефть и газ — глава Евросовета
0
85
12:00 06.04.2022
Инцидент с тараном ворот посольства РФ в Румынии можно назвать терактом — посол РФ
0
113
11:32 06.04.2022
США должны отменить санкции против РФ для урегулирования кризиса на Украине — МИД КНР
0
189
11:20 06.04.2022
Отнимающие собственность бизнеса РФ за рубежом получат много судебных исков — Медведев
0
204
11:07 06.04.2022
МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу
0
249
11:05 06.04.2022
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ, снабжавших ВСУ
0
191
11:02 06.04.2022
Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»
0
203
11:00 06.04.2022
Посол Украины вызвана в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева — Сийярто
0
211
10:32 06.04.2022
Суд арестовал бывшего кандидата в губернаторы Приморья Ищенко по делу о мошенничестве
0
222

Возврат к списку