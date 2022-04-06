Рано или поздно может потребоваться запрет на российские нефть и газ — глава Евросовета

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз вводит запрет на импорт российского угля и должен будет со временем рассмотреть аналогичные меры в отношении нефти и газа из РФ. Об этом заявил в среду на заседании Евросовета его председатель Шарль Мишель.

«Мы ужесточаем наши санкции, чтобы поддерживать максимальное давление на Кремль. Во время нашего последнего саммита ЕС мы приняли решение подготовить предложения по дополнительным санкциям, — сказал он. — Новый пакет санкций включает запрет на импорт угля. И я думаю, что меры в отношении нефти и даже газа рано или поздно также могут потребоваться».

Глава Евросовета подчеркнул необходимость недопущения обхода рестрикций компаниями из РФ и объявил о расширении ограничений на финансовые операции для большего числа российских банков. Также он проинформировал о планах ввести запрет для судов из РФ на заход в порты европейских стран и ограничения для российских и белорусских транспортных компаний.