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Все обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на реальные факты — МИД КНР

12:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все обвинения в связи с ситуацией, сложившейся в украинском городе Буче, должны опираться на реальные факты. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Любые обвинения должны основываться на подлинных фактах. Необходимо сохранять сдержанность вплоть до проведения расследования», — сказал он на брифинге.

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