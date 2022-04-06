Курс доллара впервые с февраля опустился ниже 80 рублей
18:55 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
К 18:33 мск курс доллара упал на 4% до 79,98 руб. На 18:26 мск курс доллара опускался до 80 руб. (-3,98%). По данным на 18:33 мск, курс евро снижался до 87,35 (-4,45%).
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