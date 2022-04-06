Курс доллара впервые с февраля опустился ниже 80 рублей

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 80 руб. впервые с 23 февраля, свидетельствуют данные торгов.

К 18:33 мск курс доллара упал на 4% до 79,98 руб. На 18:26 мск курс доллара опускался до 80 руб. (-3,98%). По данным на 18:33 мск, курс евро снижался до 87,35 (-4,45%).