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НОВОСТИ

США ввели санкции против членов Совбеза РФ

19:40 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в среду ввели санкции в отношении главы Администрации президента РФ Антона Вайно, российского министра финансов Антона Силуанова, руководителя Минюста Константина Чуйченко и ряда других членов Совета безопасности. Об этом сообщил американский Минфин.

Рестрикции также коснулись руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина, заместителя секретаря СБ РФ Рашида Нургалиева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, а также полпредов главы государства в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Южном и Уральском федеральных округах. Ранее в среду администрация США объявила, что в санкционный список внесены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В отношении других членов СБ РФ Вашингтон уже вводил рестрикции до этого.

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