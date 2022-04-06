Британия собирается до конца года отказаться от угля и нефти из России
19:50 06.04.2022 Источник: Интерфакс
"К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отмечается в нем.
Также в заявлении говорится, что со следующей недели Британия запрещает экспорт важного нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, это "снизит возможности России по добыче и экспорту нефти".
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