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НОВОСТИ

Британия собирается до конца года отказаться от угля и нефти из России

19:50 06.04.2022 Источник: Интерфакс

Великобритания откажется от импорта российского угля и нефти до конца 2022 года, затем по мере возможности - и от газа, говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"К концу 2022 года Великобритания положит конец зависимости от российского угля и нефти, и, как можно скорее после этого прекратит импорт газа", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что со следующей недели Британия запрещает экспорт важного нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, это "снизит возможности России по добыче и экспорту нефти".

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