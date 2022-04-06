0
0
157
НОВОСТИ

Россия ждет от Финляндии возврата культурных ценностей - МИД РФ

20:40 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассчитывает, что Финляндия обеспечит скорейшее возвращение российских культурных ценностей, которые были задержаны 2–3 апреля финскими таможенными органами на границе с РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«По сути эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел. Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями, — отметила дипломат. — Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:45 06.04.2022
Италия поддержит эмбарго на российский газ, если таково будет общее решение ЕС
0
41
19:50 06.04.2022
Британия собирается до конца года отказаться от угля и нефти из России
0
216
19:40 06.04.2022
США ввели санкции против членов Совбеза РФ
0
248
18:55 06.04.2022
Курс доллара впервые с февраля опустился ниже 80 рублей
0
291
18:20 06.04.2022
Россия не собирается закрывать европейские посольства в Москве - МИД РФ
0
325
18:11 06.04.2022
Сбербанк сообщает о работе в условиях новых санкций
0
399
17:45 06.04.2022
Депутат Александр Толмачев: «Модное понятие «культуры отмены» на Россию сработало откровенно плохо»
0
343
17:40 06.04.2022
США вводят запрет на новые инвестиции в экономику РФ — администрация
0
377
17:12 06.04.2022
ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ — МО РФ
0
379
17:00 06.04.2022
Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже
0
369

Возврат к списку