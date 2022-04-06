Россия ждет от Финляндии возврата культурных ценностей - МИД РФ
20:40 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По сути эту ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел. Речь идет о задержании в нарушение международного права культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации и временно находившихся за границей под государственные гарантии стран, в которых организовывались выставки этих предметов на некоммерческой основе в сотрудничестве с нашими музеями, — отметила дипломат. — Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объеме».
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