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Макрон: Премьер Польши вмешивается во французскую избирательную кампанию

22:05 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критика польским премьером Матеушем Моравецким французской политики диалога с Россией является необоснованной и возмутительной. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Тэ-эф-1 президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя заявления польского премьера с критикой разговоров французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — сказал Макрон.

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