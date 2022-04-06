Макрон: Премьер Польши вмешивается во французскую избирательную кампанию

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критика польским премьером Матеушем Моравецким французской политики диалога с Россией является необоснованной и возмутительной. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Тэ-эф-1 президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя заявления польского премьера с критикой разговоров французского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — сказал Макрон.