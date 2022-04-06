Макрон: Премьер Польши вмешивается во французскую избирательную кампанию
22:05 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Эти заявления являются совершенно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию», — сказал Макрон.
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